Empresas alemãs revelam custo de deixar a Rússia — CMIO

As empresas registraram US $ 10 bilhões em baixas devido à retirada, relatórios do Handelsblatt

As corporações alemãs baixaram coletivamente € 10 bilhões (pouco mais de US$ 10 bilhões) como resultado de sua retirada do mercado russo em meio a sanções ocidentais, informou o jornal Handelsblatt na segunda-feira. Os ativos relacionados à Rússia ou à Bielorrússia, incluindo contas a receber e títulos, foram baixados dos balanços como incapazes de gerar receita futura, observou o relatório. Citou o caso da gigante de energia alemã Uniper, que registrou perdas de mais de € 12 bilhões no primeiro semestre do ano, principalmente devido ao menor fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream 1, que obrigou a empresa a comprar gás a preços mais altos. preços em outros lugares. As perdas também incluíram € 2,7 bilhões em imparidades relacionadas ao cancelamento do gasoduto Nord Stream 2, que a Uniper apoiou financeiramente. As perdas da Uniper estão entre as maiores da história corporativa alemã, em meio à crise energética sem precedentes na Europa. Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

Você pode compartilhar esta história nas redes sociais: CMIO Business

Verificado por RJ983



Conteúdo traduzido



Ver fonte