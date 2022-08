Irã retirou algumas exigências para retomar JCPOA, dizem EUA

Um segundo funcionário referiu à Reuters que, caso o acordo seja implementado na totalidade, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) seria capaz de retomar as inspeções abrangentes destinadas a detectar qualquer esforço do Irã para construir uma arma nuclear .

Irã deixa de exigir remoção do IRGC de lista terrorista dos EUA nas negociações do acordo nuclear

Teerã seria assim proibido de enriquecer e armazenar urânio acima de níveis muito limitados. As centrífugas avançadas que o Irã está operando atualmente seriam interrompidas e removidas , de acordo com o funcionário.

As negociações sobre o reavivar do JCPOA estão em andamento desde abril de 2021, com a administração americana de Joe Biden retomando o diálogo após a retirada em 2018 da administração de Donald Trump (2017-2021) do acordo assinado em 2015.