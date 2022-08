Os preços globais do café estão prestes a disparar – WSJ – CMIO

A redução do rendimento da safra de café no Brasil, o maior produtor mundial, pode causar um forte aumento nos preços do café em todo o mundo nos próximos meses, informou o Wall Street Journal no domingo.

De acordo com dados de negociação, os contratos futuros de café subiram quase 90% no ano passado após a seca e as geadas afetarem a produção brasileira. Os preços do café atingiram uma alta de 10 anos em fevereiro, a US$ 2,59 a libra, e permanecem mais altas do que nos anos anteriores, com alta de 18,06% em relação ao ano passado, em cerca de US$ 2,23 a libra.

Analistas de mercado esperam novos aumentos de preços devido às especificidades da colheita de café no Brasil. É tradicionalmente executado em um ciclo de dois anos, com os agricultores coletando maiores volumes de Arábica nos anos pares. No entanto, devido ao clima extremo em 2021, as expectativas para a safra deste ano são baixas, especialmente devido ao aumento dos custos de fertilizantes e transporte.

Além do Brasil, as plantações na Colômbia, outro grande exportador de café, também foram afetadas pelo clima mais úmido que o normal. De acordo com algumas estimativas, observa o WSJ, os rendimentos deste ano em algumas fazendas devem cair 50%.

De acordo com o relatório de julho de 2022 da Organização Internacional do Café, espera-se que o consumo global de café aumente e ultrapasse a produção até o final do ano, o que, juntamente com a queda dos rendimentos, pode levar os preços do café a novos recordes.

