Turquia dobra importações de petróleo russo – dados — CMIO

A Turquia aumentou as importações de petróleo da Rússia para uma média de mais de 200.000 barris por dia (bpd) até agora este ano em agosto, acima dos 98.000 bpd no mesmo período do ano passado, informou a Reuters na segunda-feira, citando dados do Refinitiv Eikon.

O relatório destacou que as refinarias Tupras e STAR da Turquia aumentaram significativamente sua ingestão de petróleo russo, tanto os graus Urais quanto Siberian Light, enquanto diminuíram as compras de graus do Mar do Norte, Iraque e África Ocidental.

Os dados da Refinitiv mostraram que a refinaria STAR comprou cerca de 90.000 bpd de petróleo da Rússia de janeiro a agosto de 2022, em média, em comparação com 48.000 bpd no mesmo período do ano passado.

A Tupras supostamente comprou cerca de 111.000 bpd de petróleo russo em média durante o período, acima dos oito meses do ano passado de apenas 45.000 bpd, de acordo com os dados.

“A escolha das refinarias da Turquia foi óbvia, pois elas não têm limites para a compra de petróleo russo”, um trader no mercado de petróleo do Mediterrâneo disse à Reuters. Ele acrescentou que as boas margens de refino de petróleo dos Urais apoiaram os lucros das refinarias turcas.

Este mês, Moscou e Ancara concordaram em fortalecer a cooperação econômica em comércio, transporte, agricultura, finanças, turismo e construção. Os países planejam aumentar o comércio bilateral para US$ 100 bilhões até 2030 e cooperar em projetos de energia. Eles também concordaram que a Turquia pagaria por algumas de suas importações de gás da Rússia em rublos.

