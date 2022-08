O político acrescentou que as sanções como um “instrumento que deveria dissuadir” a Rússia de sua operação na Ucrânia “estão beneficiando a economia [russa] , como mostram os números”.

“Estou pedindo para avaliar a utilidade desse instrumento. Não gostaria que as sanções alimentassem [a crise na Ucrânia]. Espero que aqueles em Bruxelas estejam pensando nisso”, disse o líder do partido.

A Rússia lançou a operação na Ucrânia em 24 de fevereiro, depois que as repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) solicitaram ajuda para se defenderem da intensificação dos ataques de Kiev .

O Banco da Rússia disse repetidamente que a economia russa está lidando com as sanções. No entanto a adaptação à nova realidade econômica levaria algum tempo.