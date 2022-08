Irã expande comércio com China em 23% e anuncia estratégia de negócios com Moscou





De acordo com dados divulgados pela agência IRNA, o volume de comércio entre China e Irã foi de US$ 9,67 bilhões (R$ 49,32 bilhões) de janeiro ao fim de julho.

A China importou commodities do Irã no valor de US$ 4,47 bilhões (R$ 22,8 bilhões) nos primeiros sete meses deste ano, mostrando um aumento de 23% nas exportações iranianas para os chineses em comparação com o mesmo período do ano passado.

As exportações da China para o Irã aumentaram 22% de janeiro a julho em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o relatório, a balança comercial entre a China e o Irã foi de US$ 730 milhões (R$ 3,72 bilhões) a favor dos chineses no período mencionado.

US$ 481 bilhões (R$ 2,45 trilhões). A China, enfatiza a publicação, experimentou uma balança comercial total positiva com o mundo , estimada em

Ainda nesta terça-feira (23), as autoridades iranianas informaram que o desenvolvimento da cooperação entre Teerã e Moscou nos transportes ferroviário, aéreo e marítimo está na agenda para este ano.

“Há um potencial muito bom para promover as relações entre Irã e Rússia no setor de transporte e na indústria automobilística”, disse um funcionário do governo iraniano durante a feira MIMS Automechanika Moscow 2022 (exposição internacional de peças automotivas, componentes, equipamentos e produtos para manutenção de carros).

“Esta exposição é apenas um ponto de partida”, disse, sublinhando que “o volume de intercâmbio com a Rússia deverá aumentar“.

Via Sputnik News