Euro cai abaixo do dólar — CMIO

O euro caiu abaixo da paridade com o dólar americano pela segunda vez em pouco mais de um mês na segunda-feira, com os temores dos investidores de uma recessão na zona do euro.

A moeda única caiu para US$ 0,9935, antes de reduzir algumas perdas. Esse é um dos níveis mais baixos em duas décadas, após uma subida para cerca de US$ 1,03 em um ponto no início deste mês. O euro estava sendo negociado a cerca de US$ 1,15 em fevereiro.



“O final do verão vê o euro novamente sob pressão, em parte porque o dólar é licitado e em parte porque a espada de Damoclean que paira sobre a economia europeia não vai desaparecer”, disse. O estrategista de câmbio do Société Générale SA, Kit Juckes, escreveu em uma nota aos clientes vista pela Bloomberg.

O euro tem estado em uma tendência de baixa constante ultimamente, já que os temores de uma recessão na zona do euro se intensificaram em meio à crescente incerteza sobre o fornecimento de energia da Rússia. Em julho, o euro atingiu a paridade com o dólar pela primeira vez desde 2002.

De acordo com o Morgan Stanley, o euro pode cair para US$ 0,97 neste trimestre, um nível não visto desde o início dos anos 2000. Enquanto isso, a Nomura International prevê que caia para US$ 0,975 até o final de setembro, após o qual o mercado pode estar procurando quebrar o nível de US$ 0,95 ou possivelmente mais baixo, já que a pressão sobre o fornecimento de energia aumenta o risco de apagões e provavelmente exigirá maiores importações de energia. para a zona do euro.

