Enorme aumento nas importações chinesas de energia russa – Bloomberg – CMIO

Pequim gastou US $ 35 bilhões em petróleo, derivados de petróleo, gás e carvão russos desde março

As importações chinesas de energia russa aumentaram 75% desde o início do conflito na Ucrânia e a consequente guerra de sanções entre Moscou e o Ocidente, informou a Bloomberg nesta segunda-feira, citando os últimos dados alfandegários da China.

De acordo com os dados, cobrindo o período de março a julho, as compras de petróleo, derivados de petróleo, gás e carvão russos por Pequim subiram para US$ 35 bilhões, de cerca de US$ 20 bilhões no ano anterior.

O aumento ocorre quando a China aproveita os descontos da Rússia nas exportações de energia, introduzidos para atrair novos compradores depois que muitos estados ocidentais começaram a evitar commodities russas devido a sanções relacionadas à Ucrânia.

A China importou uma quantidade recorde de carvão russo em julho – 7,4 milhões de toneladas – 14% a mais que no mesmo período do ano passado. Isso fez da Rússia o principal fornecedor de combustível da China no mês passado, relegando a Indonésia ao segundo lugar.













As importações de petróleo da Rússia para a China em julho caíram ligeiramente em relação a junho, mas ainda foram 8% maiores do que no mesmo mês do ano passado, em 7,15 milhões de toneladas.

Os embarques de gás natural liquefeito (GNL) apresentaram um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Este valor não inclui as importações de GNL via gasodutos, que são a principal rota de transporte do combustível da Rússia para a China, o que significa que o volume real de importação pode ser muito maior.

No geral, a China gastou US$ 7,2 bilhões em importações de combustíveis russos em julho, acima dos US$ 4,7 bilhões no mesmo mês do ano passado.

