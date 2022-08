Rússia, Irã e Azerbaijão fecham acordo para facilitar o comércio – CMIO

Moscou, Teerã e Baku assinaram um memorando para facilitar o trânsito de mercadorias, anunciou a missão comercial russa no Irã em comunicado publicado em seu canal Telegram na segunda-feira.

“Um memorando entre Rússia, Irã e Azerbaijão sobre a facilitação do transporte em trânsito foi assinado em Teerã em 22 de agosto. Este documento deve contribuir para a simplificação e aceleração dos procedimentos alfandegários para os participantes do comércio exterior”, diz o comunicado.

Atualmente, a principal rota terrestre de trânsito de carga do Irã para a Rússia passa pelo Azerbaijão. Esta é uma parte do chamado Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, um sistema de trânsito multimodal de 7.200 quilômetros de extensão que conecta rotas de navios, ferrovias e estradas para movimentação de carga entre Índia, Irã, Azerbaijão, Rússia e Ásia Central. , e Europa.

Embora o corredor existisse nos tempos soviéticos, desenvolvê-lo ainda mais assumiu uma importância recém-descoberta à luz do fato de que as sanções ocidentais forçaram a Rússia a mudar suas rotas comerciais da Europa para a Ásia e o Oriente Médio.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Índia aceitará cartões de débito e crédito russos – mídia

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse em maio que o volume de negócios entre o Irã e a Rússia aumentou 81% no ano passado, chegando a quase US$ 4 bilhões. No primeiro trimestre de 2022, os volumes continuaram a crescer, saltando mais de 10% em relação ao trimestre anterior.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT