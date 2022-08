Reino Unido sofre maior queda do PIB em 300 anos – dados — CMIO

A economia britânica contraiu 11% em 2020, sua maior queda em 300 anos, mostraram dados revisados ​​do Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido (ONS) na segunda-feira. A leitura anterior havia sido um declínio de 9,3%.

Esta foi a maior queda desde que o ONS começou a manter registros e a maior queda do PIB do Reino Unido desde 1709, o ano da ‘Grande Geada’, quando a economia do país encolheu 13,4%, de acordo com dados históricos fornecidos pelo Banco da Inglaterra .

A revisão para baixo foi desencadeada por novos dados que mostram o efeito que a pandemia de Covid-19 teve na saúde e nos varejistas individuais.

“O serviço de saúde enfrentou custos mais elevados do que inicialmente estimado, o que significa que sua contribuição global para a economia foi menor,” O analista do ONS Craig McLaren explicou, acrescentando que os varejistas também enfrentaram custos mais altos, o que levou os estatísticos a revisar sua contribuição para a economia.

Em 2021, a economia britânica voltou em grande parte aos níveis pré-pandemia. No entanto, desde o início deste ano, tem sido cada vez mais prejudicado pelo aumento da inflação, e os analistas agora temem que o país possa entrar em recessão até o final do ano.

O ONS deve publicar seus números de crescimento atualizados para 2021 e o primeiro semestre de 2022 em setembro. A agência atualiza rotineiramente suas estimativas de PIB quando obtém mais dados.

