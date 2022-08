França enfrenta ameaça de recessão – S&P — CMIO

A produção econômica da França está caindo pela primeira vez em um ano e meio, refletindo a tendência observada na Alemanha, informou a Bloomberg na terça-feira, citando dados da S&P Global.

De acordo com o relatório, um indicador da atividade do setor privado francês da S&P Global caiu em agosto para seu nível mais baixo desde as interrupções relacionadas ao Covid no início de 2021. Caiu mais do que os economistas esperavam e caiu abaixo do limite que separa expansão de contração. .

Os dados mostraram que os novos pedidos caíram nos segmentos de serviços e manufatura, assim como a confiança dos negócios. No geral, a atividade de serviços permaneceu um pouco acima do nível que indica expansão, enquanto a indústria despencou.



“A inflação alta e o declínio da demanda pós-Covid levaram empresas e consumidores a cortar gastos discricionários”. O economista da S&P Global Joe Hayes disse, acrescentando que “As economias europeias parecem preparadas para uma corrida desafiadora até o final do ano.”

Na Alemanha, que depende fortemente do fornecimento de energia russo e enfrenta a perspectiva de escassez de gás neste inverno, a produção começou a encolher em julho e contraiu novamente em agosto, afirmou a S&P Global em um comunicado separado.

A potência da Europa está vendo um “aprofundamento do declínio na atividade empresarial do setor privado”, Phil Smith, diretor associado de economia da S&P Global Market Intelligence, foi citado como tendo dito. “A fraqueza continuada na manufatura está sendo agravada por uma desaceleração no setor de serviços, com as empresas pesquisadas relatando uma pressão crescente na demanda por causa da alta inflação e aumento das taxas de juros”. ele explicou.

Analistas consultados pela Bloomberg alertam que uma recessão nos 19 membros da zona do euro é agora mais provável, já que os custos de energia estão subindo.

