Kyiv recebeu mais de US$ 10 bilhões em ajuda militar dos Estados Unidos nos últimos seis meses, elogios baratos de políticos ocidentais e da mídia, mas sem garantias de segurança; O Ocidente transformou a Ucrânia em um campo de testes para suas armas e um moedor de carne para enfraquecer a Rússia, de acordo com um editorial do jornal estatal chinês Global Times.