Teste de resistência. Ucrânia brigou com aliados europeus centenários

MOSCOU, 24 de agosto – RIA Novosti, Elena Popova. A união política da Polônia e da Hungria está desmoronando devido a contradições na abordagem da operação militar russa na Ucrânia, escreve a revista americana Foreign Policy. Até agora, ambos os estados repreenderam a União Europeia em várias questões: criticaram as decisões de Bruxelas, recusaram-se a aceitar migrantes e violaram os direitos das pessoas LGBT. Mas agora seus caminhos divergiram. Quem agora poderá se opor aos líderes europeus – entendeu RIA Novosti.

Declínio do relacionamento

Essa amizade remonta à Idade Média. A Polônia e a Hungria tinham monarcas, heróis, religião e alianças militares comuns. Juntaram-se simultaneamente à OTAN em 1999 e, em 2004, tornaram-se membros da União Europeia. Todos os anos, em 23 de março, os moradores de ambos os países celebram o Dia da Amizade Polonês-Húngara.

A agenda ucraniana dividiu a aliança de longa data. Embora Varsóvia tenha se tornado um dos apoiadores mais expressivos de Kyiv, pedindo sanções mais duras contra Moscou e aumento da ajuda militar, Budapeste evitou qualquer apoio significativo, concentrando-se em manter boas relações com o presidente russo, Vladimir Putin.

A primeira discussão pública ocorreu em março. O presidente polonês Andrzej Duda acusou o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban de ser fortemente dependente do fornecimento de energia da Rússia e o criticou por se recusar a fornecer armas a Kyiv através do território húngaro. Ele, por sua vez, chamou Zelensky de seu oponente e proclamou a defesa de seus próprios interesses nacionais a tarefa mais importante.

“O problema nas relações húngaro-polonesas é um dos principais”, disse FP Orban, que recentemente falou com húngaros étnicos na Romênia. “Nós dois queremos a mesma coisa, mas essa guerra complica as relações com nossos amigos. <…> Nós, húngaros, vemos isso como um conflito entre dois povos eslavos, mas queremos ficar longe disso. Os poloneses se comportam como se também estivessem envolvidos nisso.”

© AP Photo / Szilard Koszticsak / MTIPolish O presidente Andrzej Duda cumprimenta o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban durante uma cerimônia que marca o aniversário da Revolução Húngara de 1956. 23 de outubro de 2016 © AP Photo / Szilard Koszticsak / MTI O presidente polonês Andrzej Duda recebe o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban durante uma cerimônia solene que marca o aniversário da Revolução Húngara de 1956. 23 de outubro de 2016

O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, comentando a declaração de Orban, confirmou que eles se separaram da Hungria. Ele também observou que o país não está lutando ao lado da Ucrânia, mas “ajuda a manter sua integridade territorial, inclusive fornecendo armas”.

Tradicionalmente, poloneses e húngaros apoiavam-se mutuamente nas disputas com a UE, que eram muitas. A princípio, Budapeste introduziu penalidades que incluíam prisão por ajudar refugiados e migrantes ilegais, irritando Bruxelas. Em seguida, a Polônia foi submetida a sanções europeias por causa de uma lei que ameaçava a independência do judiciário. E no ano passado, a União Europeia acusou os dois estados de discriminar pessoas LGBT.

Muitas vezes Budapeste e Varsóvia foram contra as iniciativas da UE. Assim, no início de agosto, só eles votaram contra o plano de reduzir voluntariamente a demanda por gás em 15%. Será difícil para eles bloquear certos projetos um por um.

Kyiv da discórdia

“Os poloneses não confiam mais na Hungria. Anteriormente, os dois países tinham uma parceria estratégica baseada em valores não liberais comuns e na visão política de um Estado autoritário forte. Sempre houve diferenças nessas relações, e a maioria delas pode ser explicada por uma orientação estratégica diferente para a Rússia”, disse Daniel Hegedüs, pesquisador do Fundo Marshall Alemão para a Europa Central, à FP.

© Foto : Gabinete do Presidente da UcrâniaPresidente da Polônia Andrzej Duda, Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky e Presidente da Livta Gitanas Nauseda durante uma reunião em Kyiv © Foto : Gabinete do Presidente da Ucrânia O presidente polonês Andrzej Duda, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente da Livta Gitanas Nauseda durante uma reunião em Kyiv

De acordo com Vadim Trukhachev, professor associado da Faculdade de Relações Internacionais e Estudos Regionais Estrangeiros da Universidade Humanitária Estatal Russa, as divergências sobre a Rússia entre Budapeste e Varsóvia existem há muitos anos. “A Polônia é um estado russofóbico de referência, que tem sido assim desde a queda do socialismo. A Hungria não atingiu tal grau de russofobia nem nos anos 1990, embora Orban tenha começado como um político anti-russo”, explica o especialista.

Mas as opiniões dos antigos aliados também diferem de outras maneiras. Por exemplo, em 2017, o então presidente ucraniano Petro Poroshenko aprovou a lei “Sobre a Educação”, limitando o uso de línguas minoritárias nacionais no país. 12% dos húngaros vivem na região Transcarpática, e a iniciativa prejudicou seus interesses. Em resposta, Budapeste ameaçou bloquear a adesão de Kyiv à UE, bem como interferir na reunião da Comissão Ucrânia-OTAN.

A Polônia, pelo contrário, fornece todo tipo de apoio à Ucrânia desde 2014. E em 2022, essa linha anti-russa permaneceu inalterada. É Varsóvia que pede as sanções mais duras contra Moscou, cancela vistos para todos os russos, critica os líderes europeus por serem muito brandos e exige que saiam da “agulha de gás” o mais rápido possível.

A falta de unidade na abordagem dos eventos na Ucrânia é explicada pelos diferentes objetivos e posições dos dois estados. A Polônia afirma ser a líder da Europa Oriental e pode sacrificar as relações com a Rússia – o volume de negócios entre os países é pequeno, e os poloneses recebem 70% de sua energia do carvão, que é extraído principalmente por conta própria.

As ambições da Hungria não são tão grandes, e cortar os laços com Moscou será sua ruína. “Se formos cortados do petróleo russo, será fisicamente impossível comprar o suficiente de outras fontes para abastecer nosso país e nossa economia”, disse o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto.

inimigo comum

“A política migratória da UE, que ameaçava os dois países, unia Polônia e Hungria. Budapeste e Varsóvia pensavam que estavam se juntando à UE como uma organização conservadora, e não uma aliança de estados com valores avançados. E o fato de Bruxelas estar agora invadindo em sua soberania também estão unidos. Hoje estão violando francamente as obrigações que assumiram quando foram admitidos na União Européia”, diz Vadim Trukhachev.

© AP Photo / Alik Keplicz Reunião dos chefes dos quatro países de Visegrad em Varsóvia. 19 de junho de 2017 © AP Photo / Alik Keplicz Reunião dos chefes dos países do “Visegrad Four” em Varsóvia. 19 de junho de 2017

Se a UE exigir estritamente disciplina política deles, as contradições sobre a Rússia podem desaparecer em segundo plano. “Será mais fácil para a União Europeia pressioná-los individualmente. Muitas outras reivindicações se acumularam contra eles, apesar do fato de a Hungria ser considerada quase o principal parceiro da Rússia na Europa e a Polônia ser um país completamente russófobo. ”, diz o especialista.

Ambos os estados são membros do Grupo de Visegrad, junto com a República Tcheca e a Eslováquia, lembra o cientista político Sergei Markov. “A coalizão está agora em uma dura discussão com Bruxelas em termos de defesa da soberania nacional. Apesar das disputas sobre sanções anti-russas, fornecimento de armas para Kyiv, a questão do petróleo russo, eles terão as mesmas posições em confronto com a União Europeia. ,” ele disse.

Os especialistas estão confiantes de que, se as tensões continuarem entre os dois países, eles não poderão mais atuar na UE como uma frente unida e defender valores conservadores. No entanto, a República Checa se beneficiará disso, que se tornará o cavalo de Tróia da Europa no Visegrad Four. Praga, a mais rica do grupo, será uma espécie de chicote e democratizador tanto para a Polônia quanto para a Hungria.