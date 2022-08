Alemanha não encontra substituto para o gás russo – Die Zeit – CMIO

As tentativas do chanceler alemão Olaf Scholz de garantir o gás canadense para reduzir a dependência da UE em relação à energia russa não tiveram sucesso, informou o jornal Die Zeit na terça-feira.

Scholz se encontrou com o primeiro-ministro Justin Trudeau em Montreal na segunda-feira para discutir a ideia de enviar parte do abundante gás natural do Canadá através do Atlântico para terminais na Alemanha.

No entanto, Trudeau parecia jogar água fria em tal ideia, de acordo com o relatório.

Embora não descarte um papel para o gás natural canadense no alívio da escassez de energia na Europa, o líder canadense afirmou que ainda não há um caso comercial claro para a construção de um terminal de exportação de gás natural liquefeito (GNL) em Saint John ou em outro lugar.

Ele então apontou que o gás natural teria que ser enviado por gasoduto dos campos do oeste do Canadá para um terminal de liquefação ainda não construído na costa atlântica. Isso seria um empreendimento caro e pode não ser um investimento prudente, dado o compromisso da Europa de fazer a transição rápida para energia limpa, observou Trudeau.

“Nunca houve um caso de negócios forte por causa da distância dos campos de gás, por causa da necessidade de transportar esse gás por longas distâncias antes da liquefação.” explicou, acrescentando que “neste momento, nosso melhor [solution] é continuar contribuindo para o mercado global, para substituir o gás e a energia que a Alemanha e a Europa podem localizar de outras fontes”.

