Com 3 sistemas IRIS-T, Scholz anuncia grande pacote de armas para Kiev

Um porta-voz do governo alemão, de acordo com a emissora n-tv, informou que Kiev receberá mais três sistemas de defesa aérea IRIS-T (sigla em inglês para Sistema de Imagem Infravermelha Controlado pela Cauda e Vetor de Empuxo), uma dúzia de veículos blindados de recuperação, 20 lançadores de foguetes montados em picapes e o

No geral, segundo o porta-voz, os armamentos valem. O dinheiro ainda precisa ser liberado pelo Comitê de Orçamento. De acordo com as informações, o pacote também inclui munições de precisão.

Em 2021, a Força Aérea Brasileira (FAB) assinou um contrato para aquisição de um novo lote de sistemas IRIS-T, armamento para ser utilizado em combate aéreo na aeronave F-39 Gripen. Um de seus diferenciais é a possibilidade de acompanhamento do alvo com integração na mira do capacete do piloto e outros sensores.