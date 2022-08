Forças Armadas da Ucrânia bombardearam Gorlovka e Zaitsevo com projéteis de calibre da OTAN

Gorlovka está localizada a 50 quilômetros ao norte de Donetsk, a cidade abriga a empresa química Stirol e empresas de mineração de carvão. Gorlovka é um dos maiores assentamentos da RPD, está sob o controle da república desde 2014. Antes do início do conflito em Donbass, a população de Gorlovka era de mais de 250.000 pessoas. O assentamento de Zaitsevo e os assentamentos das minas com o nome de Gagarin e “6/7” localizados nos arredores são submetidos aos bombardeios mais frequentes aqui.