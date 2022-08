Economia venezuelana crescerá 18,7% no 2º trimestre de 2022

“A primeira estimativa que temos do setor privado nos dá um valor de 18,7% de crescimento”, explicou Ortega durante uma transmissão do canal estatal Venezolana de Televisión.

O presidente da entidade financeira explicou que no primeiro trimestre do ano, o crescimento foi de 17,4%, e destacou que é o maior aumento registrado na América Latina .

“É um trabalho árduo onde as políticas fiscal, monetária e cambial foram fortalecidas e avançamos nos objetivos principais de estabilização, redução da inflação e entrada com força na fase de crescimento”, disse Calixto Ortega.

Ortega ainda comentou que, “juntamente com o setor privado, as autoridades venezuelanas aprenderam muito e há motivos suficientes para estar otimistas no restante de 2022 e no próximo ano, 2023”.