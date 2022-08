Nação asiática descriminaliza sexo gay — CMIO

Cingapura também adicionou proteção legal à sua definição de casamento como sendo entre um homem e uma mulher

Cingapura revogou uma controversa lei da era colonial que proíbe o sexo gay, mas não abrirá mão de seus fortes valores conservadores, declarou o primeiro-ministro Lee Hsien Loong na TV estatal no domingo, durante a manifestação do Dia Nacional da cidade-estado.

“Eu acredito que esta é a coisa certa a fazer e algo que a maioria dos cingapurianos aceitaria”, disse ele, acrescentando que espera que a medida forneça “algum alívio para os gays cingapurianos.”

O primeiro-ministro também prometeu, no entanto, que Singapura vai “proteger a definição de casamento de ser contestada constitucionalmente nos tribunais.”

“Acreditamos que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, que as crianças devem ser criadas dentro de tais famílias, que a família tradicional deve formar o alicerce básico da sociedade,” ele disse.

A seção 377A do código penal já havia ameaçado homens com dois anos de prisão se fossem pegos em “qualquer ato de indecência grosseira”, referindo-se essencialmente a qualquer ato homossexual. Embora não seja aplicada há décadas e se aplique apenas a homens, a proibição – semelhante às leis encontradas em outras ex-colônias britânicas no sul da Ásia – continua sendo uma fonte de estresse para os cingapurianos gays e os tipos de negócios em ascensão que tentam convencer as corporações multinacionais para abrir escritórios lá.













O movimento gradual de Cingapura para longe das represálias oficiais por sexo gay na verdade funcionou contra ativistas que queriam derrubar a lei no início deste ano, quando o mais alto tribunal da cidade-estado declarou que, como não havia fiscalização, os direitos constitucionais de ninguém seriam violados se permanecesse. nos livros.

Lee não anunciou uma data para a revogação. Apesar de sua confiança de que “a maioria dos cingapurianos” aceitaria a notícia, 44% dos cingapurianos pesquisados ​​pela Ipsos em junho ainda apoiavam a proibição, embora esse número tenha caído de 55% em 2018.

Também houve resistência considerável à normalização da homossexualidade entre alguns dos grupos religiosos que chamam Cingapura de lar, incluindo muçulmanos, católicos e protestantes. No entanto, os líderes religiosos permaneceram neutros sobre este último movimento.

O PM exortou “todos os grupos” para “exercitar a contenção”, insistindo “essa é a única maneira de avançarmos juntos como uma nação.”