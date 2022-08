Um discurso do ex-primeiro-ministro foi barrado na TV por “ameaças” contra inimigos políticos, enquanto o YouTube foi bloqueado em todo o país

O ex-primeiro-ministro paquistanês deposto Imran Khan foi acusado de violar as leis antiterroristas do país por supostamente ameaçar uma juíza e dois altos funcionários da polícia durante um comício em Islamabad na noite de sábado. Um vídeo supostamente filmado em sua casa na noite de domingo mostra a polícia cercando a residência horas depois de um boletim de ocorrência contra ele.

Em seu discurso durante a manifestação de sábado, Khan ameaçou apresentar suas próprias acusações contra o juiz Zeba Chaudhry, duas agências policiais, a Comissão Eleitoral do Paquistão e outros oponentes políticos, alertando que eles deveriam se preparar para enfrentar “consequências” sobre o tratamento abismal de seu chefe de gabinete, Shahbaz Gill. Ele organizou a manifestação no Parque F-9 de Islamabad em solidariedade a Gill, que foi preso na semana passada sob acusações de sedição.

Mais tarde naquela noite, o órgão de vigilância da mídia digital do país, chamado PEMRA, proibiu as estações de satélite de transmitir o discurso – ou quaisquer futuros discursos ao vivo do ex-primeiro-ministro – sem um mecanismo de atraso de tempo “para garantir monitoramento e controle editorial eficazes.”

Khan foi “continuamente visando instituições estatais, nivelando acusações infundadas e espalhando discurso de ódio por meio de suas declarações provocativas contra instituições e funcionários estatais”, explicou o PEMRA em sua diretriz sobre censura preventiva ao político. O chamado “discurso de ódio” foi “prejudicial à manutenção da lei e da ordem e suscetível de perturbar a paz e a tranquilidade públicas”, alegaram.

A tentativa de Khan de transmitir ao vivo seu discurso no YouTube também foi frustrada quando a plataforma de vídeo de propriedade do Google foi colocada offline em um movimento coordenado por oito provedores de serviços de internet paquistaneses, de acordo com a Netblocks. O site voltou a funcionar assim que Khan terminou de falar.

Khan foi destituído do cargo de primeiro-ministro em abril, após um controverso voto de desconfiança que ele descartou como uma conspiração liderada pelos EUA para removê-lo por se opor à decisão de Washington.guerras para sempre” na Ásia Central e no Oriente Médio.