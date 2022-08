Nova York relata primeiro caso de varíola juvenil — CMIO

O estado de Nova York relatou seu primeiro caso de varíola em um menor de 18 anos, de acordo com um resumo semanal do Departamento de Saúde do estado.

Poucos outros detalhes são fornecidos no relatório, cobrindo a semana que termina na quarta-feira e publicado na sexta-feira, a fim de proteger a privacidade da família do paciente.

Sabe-se que a criança mora fora da cidade de Nova York – um hotspot do surto. Houve nove outros casos relatados em crianças nos EUA.

Até agora, o Monkeypox tem sido amplamente concentrado entre homens gays com múltiplos parceiros sexuais – o CDC informou na semana passada que 99% dos pacientes eram homens, com 94% daqueles que fizeram sexo recentemente com homens. No entanto, os números mais recentes de Nova York incluem duas mulheres, três identificadas como transgênero ou não-binárias e três listadas como simplesmente “desconhecido.”

Cerca de 16 mulheres e 48 nova-iorquinos trans ou não binários têm o vírus, de acordo com o Departamento de Saúde, dos 2.744 residentes do estado que foram relatados infectados.













Nova York – especificamente a cidade de Nova York – tem sido o epicentro do surto nos EUA desde julho. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou a varíola dos macacos uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional no mês passado, e a governadora de Nova York, Kathy Hochul, seguiu o exemplo declarando estado de desastre e nomeando o vírus como uma ameaça iminente à saúde pública.

Não houve mortes nos EUA associadas à varicela, um vírus semelhante à varicela que causa bolhas e pústulas dolorosas e duradouras, mas geralmente não é fatal. O vírus é transmitido principalmente por fluidos corporais e contato pele a pele, além de tocar em roupas ou roupas de cama usadas por uma pessoa infectada.