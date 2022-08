Suprimentos de Berlim “muitas armas” para Kiev e continuará a fornecer à Ucrânia “com o que precisa para sua defesa”, O chanceler Olaf Scholz, em resposta às críticas de um ex-general da Bundeswehr.

A Alemanha está atualmente “em processo de fornecimento dos mais modernos e eficientes equipamentos”, Scholz destacou durante um tradicional ‘dia de portas abertas’ neste fim de semana, citando várias entregas recentes de canhões antiaéreos ‘Gepard’ autopropulsados ​​e obuses PzH 2000.

O líder alemão afirmou que seu foco principal continua sendo “garantir que não haja escalada da guerra”, quando um general aposentado da Bundeswehr, Klaus Wittmann, o acusou de falta de “Liderança” e aparecendo “intimidado” pelo presidente russo Vladimir Putin, conforme citado pela agência de notícias alemã NTV.

Ainda mais armas "estará lá em breve", Scholz prometeu, aparentemente se referindo às entregas há muito prometidas de um sistema de mísseis antiaéreos Iris-T SLM e um radar de artilharia Cobra, mas sem fornecer um cronograma claro.













Em junho, Berlim prometeu enviar a Kiev uma unidade Iris-T gratuitamente, mas a Ucrânia quer pelo menos uma dúzia e se ofereceu para comprar o restante diretamente do fabricante, embora as forças armadas alemãs não tenham sistemas de defesa aérea suficientes. eles mesmos. Kiev deve receber o primeiro sistema desse tipo não antes de novembro, de acordo com relatórios anteriores.

No mês passado, a Alemanha também enviou um radar de artilharia Cobra para a Ucrânia, supostamente programado para entrega em setembro. Segundo a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, Kiev já assinou o contrato para os materiais e as tropas deveriam ter iniciado o treinamento para operar “este sistema altamente complexo”.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e "criar forças armadas poderosas".













Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.

A Alemanha condenou a de Moscou e expressou sua solidariedade com Kiev. Juntou-se às sanções ocidentais contra a Rússia e forneceu às forças ucranianas volumes significativos de armas. Em casa, no entanto, Scholz enfrentou críticas por supostamente não fazer o suficiente para ajudar a Ucrânia de seus colegas membros da coalizão, incluindo a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock, bem como do ex-embaixador ucraniano em Berlim, Andrey Melnik, que até chamou Scholz de “linguiça ofendida” sobre sua recusa em visitar Kiev em maio.