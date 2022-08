EUA e Coreia do Sul lançam grandes jogos de guerra — CMIO

Washington e Seul abriram seus maiores exercícios militares conjuntos em anos na segunda-feira. Os exercícios do Ulchi Freedom Shield estão programados para continuar até 1º de setembro e incluirão inúmeras aeronaves, navios de guerra e artilharia, com milhares de tropas em “defensiva” e “contra ataque” cenários.

A primeira etapa dos exercícios será focada em repelir um hipotético ataque norte-coreano, bem como na resposta da defesa civil a várias ameaças simuladas, como “incêndio em uma fábrica de semicondutores”, “terrorismo aeroportuário”, ou “descoberta de artefatos explosivos improvisados ​​em usinas nucleares”, de acordo com Yonhap.

Na segunda fase, as forças aliadas irão aguçar a sua “contra ataque” capacidades, realizando simulações de incêndio ao vivo durante mais de uma dúzia de diferentes programas de treinamento de campo combinados.

Enquanto Seul e Washington insistem que sua cooperação militar é puramente defensiva, Pyongyang os chamou repetidamente “ensaios” para uma possível invasão. Nos últimos anos, esses exercícios anuais foram reduzidos, primeiro devido a esforços diplomáticos e depois por causa do Covid-19, antes que o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol tomasse posse em maio e prometeu reviver e “normalizar” isto “impedimento”.













No mês passado, o líder norte-coreano Kim Jong-un chamou os exercícios conjuntos “comportamento de bandido” e ameaçou “destrua” Seul se a ROK fizer qualquer “tentativa perigosa” contra o Norte. Em um discurso que marcou o 69º aniversário do armistício que interrompeu a Guerra da Coreia de 1950-1953, ele acusou a Coreia do Sul de buscar um “confronto suicida” aprofundar os laços com “os imperialistas dos EUA”.

Na preparação para os últimos jogos de guerra, Washington e Seul – acompanhados por Tóquio – já realizaram exercícios de defesa antimísseis na costa do Havaí, a primeira vez que os três países o fizeram em vários anos. O aumento da atividade militar ocorre após vários testes de mísseis norte-coreanos este ano e em meio a preocupações de que Pyongyang possa estar se preparando para outro teste de armas nucleares, que seria o primeiro em quase cinco anos após uma moratória autoimposta.