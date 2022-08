Principais comentários de diplomatas sobre o diálogo estratégico EUA-Rússia — CMIO

Moscou está aberta à diplomacia com Washington, mas as perspectivas não são claras, disse o vice-chanceler

As perspectivas de retomar o diálogo estratégico EUA-Rússia são incertas, dadas as políticas agressivas promovidas por Washington, disse um diplomata russo sênior na segunda-feira em entrevista à mídia local.

Falando ao jornal Izvestia, o vice-chanceler Sergey Ryabkov afirmou que “especular sobre as perspectivas de diálogo estratégico com os EUA, especialmente quando os americanos o fecharam, é uma tarefa pouco recompensadora.”

“Francamente, o próprio potencial para retomá-lo está longe de ser certo, dadas as políticas imprudentemente agressivas que Washington está adotando em relação à Rússia”, disse Ryabkov, acrescentando que Moscou está prestando atenção aos sinais de Washington sobre o Tratado de Redução de Armas Estratégicas (Novo START), que limita os arsenais nucleares de ambos os países.

No início deste mês, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que Washington está pronto para negociar “uma nova estrutura de controle de armas” para substituir potencialmente o acordo histórico de controle de armas. No entanto, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, os EUA ainda não apresentaram nenhuma proposta.













“É claro que estamos monitorando alguns sinais sobre a reabertura das negociações sobre o novo tratado START, mas ainda não está claro o que está por trás delas. E, em geral, as negociações não são conduzidas pela mídia”, disse Ryabkov.

O vice-ministro das Relações Exteriores enfatizou que os objetivos de política externa da Rússia permanecem inalterados. Sua visão, disse ele, envolve “criando uma nova equação de segurança que levaria em conta todos os fatores que afetam a estabilidade estratégica.” Para conseguir isso, Moscou faz o possível para negociar o “todo o espectro de armas ofensivas e defensivas, nucleares e convencionais com potencial estratégico,” ele adicionou.

Ryabkov continuou dizendo que Moscou está aberta a interações pragmáticas com Washington “destinadas a reduzir tensões e riscos, prevenir uma escalada perigosa e uma corrida armamentista, bem como fortalecer a estabilidade estratégica, inclusive por meio de esforços de controle de armas.”

Ele alertou, no entanto, que o júri ainda não sabe se os EUA “mudar suas políticas deliberadamente destrutivas e estar pronto para conduzir um diálogo sobre [an] pé de igualdade”, levando em consideração as preocupações de segurança de Moscou.