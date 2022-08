Sérvia emite alerta à OTAN — CMIO

Se o bloco ficar em suas mãos, Belgrado salvará seu povo em Kosovo de pogroms, adverte presidente

A força de paz da OTAN no Kosovo deve “fazer o trabalho deles” em proteger a minoria sérvia, ou Belgrado o fará unilateralmente, disse o presidente sérvio Aleksandar Vucic no domingo.

Vucic realizou uma conferência de imprensa televisionada depois de se encontrar com uma delegação de sérvios do Kosovo, vários dias após o colapso das negociações mediadas pela UE entre os líderes sérvios e do Kosovo.

O cerne da disputa entre a nação balcânica e sua província separatista é o esforço de Kosovo para declarar documentos de identidade sérvios e placas de veículos inválidas em seu território. Como resultado, as tensões aumentaram no final de julho, com sérvios étnicos no norte de Kosovo bloqueando estradas e erguendo barricadas. Após a intervenção da UE, Kosovo concordou em adiar as medidas até 1º de setembro.













“Não temos para onde ir, estamos encurralados”, afirmou Vucic. “Salvaremos nosso povo de perseguições e pogroms, se a OTAN não quiser fazê-lo.”

Embora a Sérvia e o Kosovo devam retomar as negociações no final deste mês, Vucic não estava otimista em desarmar a crise, argumentando que as autoridades de Pristina rejeitaram todas as “soluções de compromisso.”

“Procuraremos um compromisso nos próximos 10 dias, mas temo que o Rubicão tenha sido cruzado há muito tempo”, enfatizou, acusando Kosovo de buscar “para finalmente remover o povo sérvio” da província separatista, uma declaração que foi repetidamente negada por Pristina.

O presidente sérvio também criticou a Otan por aumentar sua presença no norte de Kosovo, onde vivem cerca de metade de todos os sérvios locais. De acordo com relatos anteriores da mídia, a Força do Kosovo (KFOR), liderada pela OTAN, enviou um número significativo de tropas para dois postos de controle na fronteira entre a Sérvia e o Kosovo, prometendo intervir se necessário. A partir de agora, cerca de 3.600 soldados da OTAN estão estacionados em Kosovo.

Kosovo declarou a independência em 2008. No entanto, a Sérvia, juntamente com a Rússia e a China, recusou-se a reconhecê-la. Moscou acusou o Ocidente de alimentar o conflito entre Belgrado e Pristina e pressionar a Sérvia a adotar sanções anti-russas apoiadas pela UE. Kosovo culpou a Rússia pela escalada alegando que Moscou está tentando distrair a atenção internacional de sua ofensiva militar na Ucrânia.