Acusações apresentadas contra o ex-primeiro-ministro paquistanês — CMIO

A polícia paquistanesa apresentou queixa contra o ex-primeiro-ministro Imran Khan, acusando-o de violar as leis antiterrorismo, disseram autoridades locais nesta segunda-feira. A medida ocorre depois que Khan supostamente ameaçou um membro do judiciário e policiais.

Um boletim de ocorrência foi registrado contra o ex-primeiro-ministro depois que ele prometeu processar uma juíza e agências policiais pelo que ele disse ter sido a tortura de seu chefe de gabinete, Shahbaz Gill, enquanto estava sob custódia.

O próprio Gill está enfrentando acusações de sedição depois de ser preso em 9 de agosto. As alegações em questão foram feitas por Khan em um comício em Islamabad no sábado.













De acordo com relatos da mídia, Khan parece ainda estar livre. Seu partido Tehreek-e-Insaf, que agora se opõe ao governo paquistanês, divulgou um vídeo com uma multidão de apoiadores reunidos do lado de fora da casa do político sitiado, potencialmente para impedir que a polícia o detenha.

O relatório policial contendo as acusações contra Khan inclui o depoimento do juiz Ali Javed, que aparentemente esteve presente na manifestação de Islamabad e ouviu as palavras de Khan em primeira mão.

“Você também se prepara para isso, também tomaremos medidas contra você. Todos vocês devem ter vergonha”, disse o ex-PM.

Se a promotoria conseguir provar a culpa de Khan, ele pode pegar vários anos de prisão.

Anteriormente, o PEMRA, o órgão de vigilância de mídia digital do país, proibiu as estações de satélite de transmitir o discurso de Khan, ou quaisquer discursos futuros do PM deposto, sem um mecanismo de atraso.

Khan foi deposto do cargo de primeiro-ministro em abril, após um controverso voto de desconfiança. Ele alegou em junho que os EUA ameaçaram seu governo com “consequências” a menos que ele fosse removido do poder, dizendo que Washington estava descontente com sua oposição ao seu “guerras para sempre” na Ásia Central e no Oriente Médio.