Britânicos serão pagos para evitar aparelhos que consomem muita energia – mídia – CMIO

A National Grid pagará às famílias até £ 6 por kWh para deixar suas máquinas de lavar e consoles de jogos desligados nos horários de pico

A National Grid do Reino Unido oferecerá descontos aos consumidores que evitarem o uso de aparelhos como máquinas de lavar, fogões e consoles de jogos durante a noite, informaram vários meios de comunicação na segunda-feira. Apesar de chegar em um momento de contas em alta e ameaça de apagões, o serviço insiste que é “não sobre racionamento”.

O esquema fará com que as famílias com medidores inteligentes ofereçam até £ 6 (US $ 7) por quilowatt-hora para deixar esses aparelhos desligados entre as 17h e as 20h, informou o Express. A máquina de lavar média usa entre 400 e 1.400 watts de energia por hora, o que significa que uma máquina de 1.000 watts funcionando por uma hora usaria 1kWh, possivelmente dando direito ao proprietário a um desconto de £ 6.

A National Grid, que opera a infraestrutura de eletricidade do Reino Unido, revelará mais detalhes sobre o esquema nas próximas semanas. Segundo relatos, eles querem que o esquema esteja em vigor até outubro, quando o teto do preço da energia deve ser levantado novamente, potencialmente elevando as contas anuais até £ 3.576.













Novos aumentos no limite de preço podem elevar as contas até £ 6.000 (quase US$ 7.100) até abril de 2023.

Combinada com uma taxa de inflação que deve atingir 18% no próximo ano, a crise energética da Grã-Bretanha pode deixar milhões de pessoas incapazes de comprar comida ou aquecimento, alertou o prefeito de Londres, Sadiq Khan, no sábado.

No entanto, um porta-voz da National Grid disse ao Express que o esquema de descontos era “Definitivamente não é sobre pessoas sentadas no escuro ou se oferecendo para serem frias. Trata-se de lavar a roupa em um horário diferente do dia, esse tipo de coisa.”

Quando o plano foi divulgado pela primeira vez no início deste verão, a empresa de energia contou uma história semelhante, garantindo à BBC que é “não sobre racionamento de energia”.

Independentemente disso, as autoridades britânicas estão se preparando para um “pior cenário razoável” em que o fornecimento de gás e energia pode ser interrompido em janeiro.

Embora os preços dos alimentos e da energia tenham subido constantemente desde que o fim da pandemia de coronavírus trouxe um aumento na demanda, os preços dos combustíveis, em particular, aumentaram nos meses após o Reino Unido se desligar voluntariamente das importações de petróleo e gás russos em resposta à operação militar de Moscou. na Ucrânia.