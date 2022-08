Acordo nuclear com o Irã se aproxima, dizem EUA – CMIO

Washington diz que foi encorajado por recentes concessões de Teerã em meio a negociações difíceis para reviver o pacto nuclear

O Departamento de Estado dos EUA disse que é “revisando seriamente” potenciais compromissos apresentados pelo Irã para retornar ao acordo nuclear firmado com as potências mundiais em 2015, após relatos de que a República Islâmica concordou em retirar uma demanda importante para remover uma unidade militar de elite da lista de terrorismo dos EUA.

Durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira, o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price sinalizou que as autoridades ainda estão considerando a última oferta do Irã, mas acrescentou que, embora ainda haja problemas a serem resolvidos, um acordo final está se aproximando.

“Estamos encorajados pelo fato de que o Irã parece ter desistido de algumas de suas demandas não iniciais, como suspender o [Foreign Terror Organization] designação do IRGC”, Price disse, referindo-se ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.













“Mas, como você ouviu de nós nos últimos dois dias, ainda há algumas questões pendentes que devem ser resolvidas, algumas lacunas que devem ser preenchidas. E isso é parte do motivo pelo qual um acordo está mais próximo agora do que há duas semanas”, disse. Preço adicionado, observando que a administração “Responderemos assim que tivermos uma resposta preparada.”

Embora a designação do IRGC tenha sido um grande obstáculo nas negociações tensas, um alto funcionário dos EUA disse à CNN na semana passada que Teerã recuou na exigência, uma afirmação posteriormente corroborada pelo Times of Israel. A unidade militar de elite foi colocada na lista negra de terroristas pelo ex-presidente Donald Trump em 2019, marcando a primeira vez que Washington rotulou uma parte de outro governo como uma organização terrorista.

Tendo ajudado a mediar as negociações nucleares de 16 meses, o principal diplomata da UE, Josep Borrell, avaliou a última oferta do Irã na segunda-feira, chamando-a de “razoável,” enquanto expressando espera que isso permita um acordo final com os EUA.