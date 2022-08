Manifestantes cercam o parlamento da Nova Zelândia — CMIO

Imagens que pretendem mostrar a marcha de protesto a caminho do parlamento, bem como uma multidão já reunida lá, circularam online, com muitos vistos agitando bandeiras, cartazes e faixas da Nova Zelândia.

A primeira-ministra Jacinda Ardern disse que não tem planos de se envolver com seus críticos, mas pediu aos manifestantes que permaneçam “pacífico e legal”.

Embora um protesto semelhante há cerca de seis meses tenha levado a uma ocupação prolongada do parlamento, muitos dos manifestantes que falaram com a AP disseram que não tinham intenção de ficar e estavam lá apenas para expressar descontentamento com o tratamento da pandemia pelo governo. Embora a ação no início deste ano tenha sido explicitamente centrada nos mandatos da Covid em vigor na época, o protesto de terça-feira parecia mais motivado pela raiva persistente pela provação, já que muitas das restrições foram levantadas com algumas exceções.

Um contra-protesto supostamente de centenas também levou ao parlamento para enfrentar os outros manifestantes, com um participante dizendo à AP “Não tenho nada além de respeito pelos mandatos, pelas vacinas, pela maneira como os profissionais de saúde lidaram com tudo.”

Segundo a polícia, não houve relatos imediatos de violência ou distúrbios graves na manifestação de terça-feira, em contraste com os protestos anteriores no início deste ano, que resultaram em confrontos de rua com a polícia, vandalismo e incêndio criminoso.