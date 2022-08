ONU enfrenta déficit recorde de financiamento de ajuda devido à crise na Ucrânia – NYT – CMIO

O conflito distraiu o Ocidente de outros desastres humanitários, dizem autoridades

A ONU está lutando para enfrentar crises humanitárias globais devido a um déficit recorde de financiamento, enquanto muitas grandes potências estão priorizando o conflito na Ucrânia, informou o New York Times na segunda-feira.

A organização internacional recebe a maior parte de seu financiamento de vários doadores importantes, incluindo EUA, UE, Japão e Canadá. Embora eles possam permitir que a ONU use o dinheiro como achar melhor, eles também têm o direito de destinar contribuições para programas específicos.

De acordo com o relatório, não houve déficit grave de financiamento para a Ucrânia, enquanto outros países não receberam a ajuda necessária.

Embora os países ricos tenham aumentado suas contribuições para a ONU, os montantes permanecem inadequados, pois a demanda por assistência humanitária aumentou devido à pandemia de Covid-19 e à seca, diz a agência.

“Esta é a maior lacuna de financiamento que já vimos, principalmente porque o número de pessoas vulneráveis ​​que precisam de apoio está aumentando rapidamente”, disse Martin Griffiths, chefe do escritório de ajuda humanitária e de emergência da ONU. Ele acrescentou que este ano, a ONU e grupos privados precisam de US$ 48,7 bilhões para ajudar mais de 200 milhões de pessoas, mas conseguiram acumular menos de um terço da quantia necessária.













Em 2022, o escritório humanitário da ONU pediu mais de US$ 6 bilhões para ajudar os ucranianos, e o pedido foi quase totalmente atendido. Ao mesmo tempo, recursos muito menores foram financiados em menos de 20% – para Haiti, El Salvador, Burundi e Mianmar. Embora a situação da ajuda para as crises humanitárias na Síria, Afeganistão e Etiópia não seja tão terrível, esses países ainda não recebem tanta atenção quanto a Ucrânia.

De acordo com o ex-funcionário da ONU Eugene Chen, o mundo foi atingido por “uma tempestade perfeita” que inclui vários fatores, enquanto as crises habituais foram exacerbadas por desafios como o Covid-19.

De acordo com Griffiths, a ONU aproveitou seu Fundo de Resposta a Emergências, mas não é suficiente para atender a todas as necessidades. Com isso em mente, ele pediu aos estados doadores que começassem a ajudar as pessoas de outros países da mesma forma que ajudam os ucranianos.