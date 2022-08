FSB russo: serviços secretos da Ucrânia estão por trás do assassinato da filha do filósofo Dugin

Na noite de sábado (20), um carro pegou fogo na rodovia Mozhaiskoe, em Moscou. O Comitê de Investigação russo determinou que um dispositivo explosivo foi instalado sob a parte inferior do carro, do lado do condutor.

No dia do assassinato, a cidadã ucraniana assistiu com sua filha ao festival Traditsia, do qual também participou Dugina como convidada de honra.