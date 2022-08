Exportações de carvão da Rússia para a China atingem alta de cinco anos – CMIO

China continua estocando carvão com desconto enquanto o Ocidente evita combustíveis fósseis russos

A China comprou 7,42 milhões de toneladas de carvão russo no mês passado, segundo dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas no sábado.

O número marca o nível mensal mais alto desde que as estatísticas comparáveis ​​foram lançadas em 2017. Subiu de 6,12 milhões de toneladas que a China importou em junho e 6,49 milhões de toneladas em julho de 2021.

Compradores ocidentais optaram por evitar embarques da Rússia antes da proibição da UE ao carvão do país, que entrou em vigor em 11 de agosto. O embargo, que visa reduzir a receita de energia de Moscou, faz parte das sanções sobre a ofensiva militar russa na Ucrânia.

As restrições ocidentais criaram oportunidades para as potências asiáticas, principalmente China e Índia, aumentarem as compras de carvão russo a preços com desconto. O carvão térmico russo com um poder calorífico de 5.500 quilocalorias foi negociado a cerca de US$ 150 por tonelada no final de julho, enquanto o carvão da mesma qualidade no porto de Newcastle, na Austrália, custava mais de US$ 210 por tonelada.

A China é o maior comprador de carvão da Rússia, levando mais de 50 milhões de toneladas da commodity no valor de US$ 7,4 bilhões no ano passado por via ferroviária e marítima, do Extremo Oriente da Rússia. A Rússia respondeu por cerca de 15% das importações totais de carvão da China durante esse período e foi seu segundo maior fornecedor, atrás da Indonésia.

Os embarques chineses de carvão indonésio, principalmente mais barato e de menor qualidade, com poder calorífico inferior a 3.800 kcal, totalizaram 11,7 milhões de toneladas em julho, 22% acima de junho, mas 40% abaixo do ano anterior. Enquanto isso, os dados alfandegários do país mostraram zero embarques de carvão da Austrália no mês passado.

