EUA preparam-se para instalar forças estratégicas perto da Coreia do Norte, diz Patrushev

“Em caso de novo teste de armas nucleares pelos norte-coreanos, Washington se prepara para implantar perto da península coreana suas forças estratégicas, o que levará a uma maior deterioração da situação na região “, disse o funcionário nesta segunda-feira (22) após consultas entre altos representantes da Rússia e dos países-membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático.

Agora mesmo está em andamento a militarização gradual do espaço da Ásia-Pacífico, o aumento da presença militar dos EUA, OTAN e Japão nas zonas aquáticas regionais, inclusive no mar do Sul da China, apontou o secretário russo.