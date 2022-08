Crise de energia ameaça vida noturna britânica — CMIO

As casas noturnas britânicas aparentemente foram vítimas da mais recente crise de energia, junto com suas residências e o setor industrial, que foram severamente atingidos pelos preços da energia disparados.

A crise do custo de vida se estendeu a promotores e festeiros, disse a Night Time Industries Association (NTIA) no domingo. Ele alertou que os preços crescentes da energia estão ameaçando fechar locais importantes para a indústria do turismo do Reino Unido, tendo gerado receitas de £ 46 bilhões (US$ 55,4 bilhões) anualmente antes da pandemia.

No início desta semana, cinco organizações que representam a indústria da hospitalidade na Grã-Bretanha enviaram uma carta ao governo pedindo ações imediatas para reduzir os custos de energia. Eles disseram que um número crescente de empresas do setor está descobrindo que os custos estão consumindo seus lucros.













De acordo com um relatório de junho da NTIA, 54% dos locais noturnos ainda não renovaram seus contratos de gás e eletricidade, enquanto aqueles que o fizeram relataram um enorme aumento de 37% nos custos em comparação com os níveis pré-pandemia.

“O governo não pode subestimar a crise crescente” O CEO da NTIA, Michael Kiel, disse em um comunicado. Sem ação, empresas apoiadas por financiamento público e sobrevivendo à pandemia “enfrentará mais incertezas e, em muitos casos, será permanentemente fechada”.

Em agosto, a confiança do consumidor do Reino Unido caiu para mínimos recordes. No mês anterior, a inflação de preços ao consumidor no país subiu para 10,1% ao ano, quebrando a máxima de 40 anos, uma vez que os preços crescentes de alimentos e energia continuaram a intensificar o aperto histórico sobre residências e empresas.

