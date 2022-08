Siemens pede desculpas por trollar a Gazprom — CMIO

A Siemens pediu desculpas por oferecer apoio emocional a uma turbina a gás Nord Stream 1, que está presa na Alemanha devido a sanções internacionais. O gesto coincidiu com o anúncio da Rússia de uma próxima interrupção do trânsito de gás através do gasoduto.

“Nossa famosa turbina ainda não está onde deveria estar. Ele fica sozinho em nosso site em Mülheim an der Ruhr. Vamos fazer um favor à coitada e criar uma playlist no Spotify”, disse. a empresa twittou na quarta-feira, enquanto recomendava começar a lista com ‘So Lonely’ do The Police.

No entanto, na noite de sexta-feira, a gigante de tecnologia alemã percebeu que o “tonalidade” do tweet foi “inapropriado,” e ofereceu um pedido de desculpas, dizendo que nunca teve a intenção de ferir os sentimentos de ninguém.

“Apagamos nosso tweet sobre a turbina, o que desencadeou uma discussão controversa” a empresa dissefazendo questão de enfatizar que “condenamos a guerra na Ucrânia desde o primeiro dia” e “continue assim”. O pedido de desculpas público não conseguiu apaziguar os críticos, no entanto, já que a empresa foi imediatamente bombardeada com novas demandas para interromper qualquer negócio com a Rússia, condenar Moscou e doar todos os lucros para a Ucrânia.

A Siemens ofereceu o mea culpa logo após a Gazprom anunciar que todo o trânsito de gás natural para a UE via NS1 será interrompido de 31 de agosto a 2 de setembro para manutenção na última das seis turbinas do gasoduto que estava operacional.













O fornecimento de gás russo através do NS1 caiu para 20% de seu nível máximo no mês passado porque o restante das turbinas requer uma revisão, enquanto uma das unidades permanece presa na Alemanha. Ele deveria ser transportado para a estação de compressão do oleoduto na Rússia em maio, após passar por manutenção no Canadá.

A Gazprom insistiu que as sanções ocidentais estão impedindo o retorno da turbina e ameaçam a manutenção futura dos equipamentos. Segundo a empresa, a documentação para a devolução da peça não está em ordem, pois foi emitida pela Siemens Energy e não pela empresa contratada pela Gazprom.