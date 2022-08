Delegação parlamentar japonesa chega a Taiwan

Visitas de representantes de governos estrangeiros a Taiwan têm irritado as autoridades chinesas. Pequim, através de funcionários na sua embaixada, tem pedido em repetidas ocasiões aos Estados Unidos, União Europeia e outros países que cessem qualquer contato oficial com Taiwan e deixem de apoiar os sentimentos separatistas na ilha .

As autoridades chinesas também apelaram para Taipé não exacerbar as tensões a ambos os lados do estreito de Taiwan através do mantimento do compromisso com os países ocidentais.