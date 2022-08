PIB da Ucrânia cairá 40% – S&P – CMIO

A previsão da agência de rating confirma uma projeção anterior do ministro da Economia

A economia ucraniana deve cair 40% este ano, de acordo com a S&P Global Ratings, que elevou os ratings de crédito soberano em moeda estrangeira do país na sexta-feira, acrescentando que Kiev completou uma reestruturação da dívida em dificuldades.

A previsão da agência coincide com a de Kiev, divulgada no mesmo dia.

A ministra de Desenvolvimento Econômico e Comércio, Yulia Sviridenko, disse na sexta-feira que o PIB da Ucrânia nos meses restantes de 2022 pode cair até 40%, citando o conflito com a Rússia como um dos principais motivos.

Impulsionar a pontuação de crédito da dívida externa do país para a CCC+ “reflete um forte apoio financeiro internacional comprometido à Ucrânia, juntamente com a erosão, embora ainda relativamente alta, das reservas cambiais”, disse a agência em um comunicado.













Em sua última atualização, a S&P se juntou à Fitch, que elevou a pontuação de crédito da Ucrânia na quinta-feira. No entanto, a S&P alertou que “dado o conflito em curso com a Rússia, a capacidade da Ucrânia de manter sua dívida em dia é altamente dependente de fatores em grande parte fora do controle do governo”.

No início deste mês, ambas as agências reduziram os ratings em moeda estrangeira da Ucrânia para ‘default seletivo’ e ‘default restrito’, respectivamente, dizendo que a reestruturação da dívida do país era vista como angustiada.

O rebaixamento ocorreu logo após as empresas estatais Ukrenergo e Ukravtodor solicitarem um congelamento de dois anos nos pagamentos de quase US$ 20 bilhões em títulos internacionais. Os credores do país no exterior concordaram em suspender o pagamento de juros e adiar a data de vencimento dos títulos em dois anos.

