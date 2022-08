Após diversas visitas a Taiwan, Pequim acusa Washington de provocar crise em torno da ilha

O Ministério das Relações Exteriores da China enfatizou que os Estados Unidos prejudicam a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan , além de violarem flagrantemente a soberania e a integridade territorial da China.

Os treinamentos do Exército de Libertação Popular (ELP) da China não param desde o início de agosto, em resposta às visitas de delegações norte-americanas à ilha de Taiwan , que a China reivindica como parte do seu território.

As ligações entre a China e a ilha de Taiwan foram rompidas em 1949, depois que as forças do partido nacionalista Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, sofreram uma derrota na guerra civil contra o Partido Comunista e se mudaram para aquele arquipélago.