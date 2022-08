Contas de energia do Reino Unido disparam — CMIO

Outra previsão sombria vem enquanto a Europa luta com a pior crise de energia em décadas

A média das famílias britânicas pode esperar que as contas anuais de energia subam para £ 6.000 (quase US$ 7.100) em 2023, de acordo com as últimas perspectivas divulgadas pela consultoria independente de energia do Reino Unido Auxilione no sábado.

Os analistas projetam que o teto de preço das contas, um ponto de referência oficialmente definido, pode chegar a £ 6.089 já em abril próximo. Atualmente, o limite é de £ 1.971, mas deve subir para £ 3.576 em outubro e £ 4.799 em janeiro. Em outubro passado, foi fixado em £ 1.400 ($ 1.653).

No início deste mês, o regulador do setor de energia do Reino Unido, Ofgem, anunciou planos para ajustar o limite trimestralmente, em vez de a cada seis meses, devido à volatilidade nos mercados de energia.

O número mais recente representa um aumento substancial para o que já era uma previsão sombria feita na semana passada, quando a consultoria projetou as contas médias anuais de energia crescendo para mais de £ 5.000 (quase US $ 6.100) no próximo ano.

A Auxilione espera que as contas atinjam o pico de mais de £ 6.000 em abril, antes de diminuir lentamente no segundo semestre do próximo ano, chegando a £ 5.160 em outubro.

De acordo com a última pesquisa da Opinium, cerca de 40% dos entrevistados disseram que não seriam capazes de arcar com o aumento do teto a ser anunciado pelo regulador de energia Ofgem sem ficar para trás em outras contas essenciais.

