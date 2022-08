Perda recorde relatada pelo maior fundo soberano do mundo — CMIO

O fundo de pensão estatal da Noruega registrou uma perda de quase 15% no primeiro semestre de 2022

O fundo de pensão estatal de trilhões de dólares da Noruega, NBIM, sofreu a maior perda de sua história no primeiro semestre do ano, informou o Financial Times na quarta-feira, citando um comunicado oficial.

De acordo com o relatório, o fundo registrou uma perda de US$ 174 bilhões, ou 14,4%. O valor total do NBIM é estimado em US$ 1,2 trilhão, tornando-o o maior fundo soberano do mundo.

Possui o equivalente a cerca de 1,5% de todas as empresas listadas no planeta e teve entradas de aproximadamente US$ 36,8 bilhões no primeiro semestre de 2022. No entanto, os movimentos da moeda e das ações afetaram seu valor. A carteira de ações do fundo foi especialmente atingida, caindo 17%, com as maiores perdas decorrentes dos investimentos da NBIM na controladora do Facebook, Meta. Os investimentos em renda fixa caíram 9,3% e as ações de tecnologia na carteira do fundo caíram 28%. Os investimentos em projetos de infraestrutura no setor de energia renovável resultaram em uma perda de 13,3%. O único setor em que o fundo lucrou significativamente foi o setor de energia, com esses investimentos rendendo 13%.

Apesar das perdas, o CEO do fundo, Nikolai Tangen, está otimista em relação ao futuro.

“O fundo agora é tão grande que as somas se tornam muito grandes… Mas nós somos um investidor de longo prazo, então temos que tolerar esse tipo de oscilação. O que foi incomum desta vez é que perdemos dinheiro tanto em ações quanto em títulos,”, disse ele em entrevista coletiva.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Bancos europeus retomam negociação de títulos russos – FT

Ainda assim, Tangen alertou os investidores sobre “tempos dificeis” à frente.

“Os mercados não caem em linha reta, e estou preocupado que possamos ter tempos difíceis por um período prolongado. Existe o risco de ainda não termos visto o pior”, disse ele em entrevista ao Financial Times.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT