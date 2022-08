Argentina pede 12 anos de prisão para vice-presidente em exercício

A decisão sobre a pena de prisão permanece com o tribunal da Argentina. Anteriormente, os tribunais já haviam cancelado os requisitos de prisão em relação a Kirchner, contra quem foi aberto mais de um processo no país.

Investigações e audiências judiciais no caso de corrupção em obras públicas estão em andamento há vários anos. Em 2019, a política vinculou esse processo a tentativas de impedi-la de ser eleita para um novo mandato. No entanto, as eleições presidenciais foram vencidas por Alberto Fernandez, eleito em conjunto com Kirchner, que se tornou o vice-presidente do país.