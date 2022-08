Conselho de Segurança da Rússia: EUA poderão declarar calote por sua dívida externa

Os EUA podem em breve declarar incumprimento por sua dívida externa, disse Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, durante uma videoconferência entre altos representantes da Rússia e Estados membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, na sigla em inglês).

Segundo ele, o crescimento descontrolado do endividamento levou a uma dívida nacional superior a US$ 30 trilhões (R$ 155,18 trilhões).

“Como resultado, Washington faltará às obrigações, como eles já fizeram para com a Rússia . Os ativos financeiros denominados em dólares e euros de qualquer Estado seriam simplesmente roubados”, disse ele.

Ele apontou como principal razão para o aumento dos preços de alimentos e energia o aumento de impressão do dinheiro que operava nos EUA e na Europa. No caso, os EUA imprimiram US$ 5,9 trilhões (R$ 30,52 trilhões, na conversão atual), e a Europa € 2,9 trilhões (R$ 14,93 trilhões, na conversão atual).