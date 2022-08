Divulgada a previsão de turismo da China — CMIO

O turismo doméstico na China está a caminho de voltar depois de cair para um nível mais baixo durante estritos bloqueios relacionados ao Covid, informou a CNBC na segunda-feira, citando dados da Fitch Ratings.

A análise mostrou um aumento nas reservas de férias desde que o maior bloqueio do país em Xangai terminou no final de maio. O número de viajantes aumentou mais de 62% mês a mês em julho. Dados de agências de viagens online mostraram que as reservas aumentaram 112% em relação a julho.

O aumento das reservas indica que os gastos com turismo estariam se recuperando no segundo semestre do ano, segundo a Fitch.

“As restrições de viagens relacionadas à pandemia de Covid-19 relaxadas da China e medidas de controle de pandemia mais direcionadas alimentaram um aumento na demanda do turismo, apesar dos surtos dispersos em andamento”, disse. escreveram os analistas da agência de classificação de risco na China. “Uma lenta recuperação do setor do turismo atrapalhou a economia, dada a sua grande contribuição, representando cerca de 11% do PIB e 10% do emprego nacional em 2019.” eles notaram.

A receita e os números do turismo caíram no primeiro semestre de 2022 quase pela metade em comparação com o mesmo período de 2019 antes da pandemia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT