De acordo com um boletim divulgado pela Reuters, o produto interno bruto (PIB) caiu 11% em 2020, quando o país enfrentou o impacto da pandemia de COVID-19.

O declínio registrado no país foi maior do que em qualquer outra grande economia da União Europeia. A queda, inclusive, foi maior do que as levantadas por todas as estimativas do governo.

As previsões iniciais do governo britânico eram de uma crise semelhante à da Grande Geada de 1709. Entretanto havia uma expectativa de que a queda do PIB se estabilizasse em 9,3%, o que já seria a maior desde a Primeira Guerra Mundial (1914–1918).

Mesmo antes das últimas revisões, a recessão econômica do Reino Unido já era a maior do G7. Com a estatística oficial divulgada hoje (22), a crise no país ficou maior que a da Espanha, que registrou uma queda de 10,8% no seu PIB.

queda de produtividade nos setores foi fundamental para o agravamento da crise econômica do país no ano de 2020. A revisão para baixo do PIB britânico refletiu contribuições menores da saúde e de varejistas do que se pensava anteriormente. Apara o agravamento da crise econômica do país no ano de 2020.

A economia do Reino Unido se recuperou acentuadamente no ano passado, tendo recuperado o tamanho que tinha antes da pandemia, em novembro de 2021.

Entretanto, com a inflação subindo progressivamente, o Banco da Inglaterra espera que a economia volte à recessão ainda neste ano. Na semana passada, pela primeira vez em 40 anos, a inflação do país atingiu dois dígitos.

