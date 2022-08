Britânicos acenderão fogões a lenha para evitar congelamento neste inverno — CMIO

O maior fornecedor de lenha do Reino Unido espera um aumento de 20% na demanda, já que as contas de gás continuam subindo vertiginosamente

Fornecedores de lenha na Grã-Bretanha projetam vendas de um quinto durante o próximo inverno, já que milhões de famílias podem optar por acender fogões a lenha para ajudar a lidar com as contas de energia crescentes, informou o The Daily Telegraph na sexta-feira.

De acordo com Nic Snell, diretor administrativo da Certain Wood, o maior fornecedor de lenha do Reino Unido, a demanda já começou a crescer à medida que os consumidores começam a se preparar para o início do clima mais frio.

“As pessoas estão começando a estocar agora, mas imagino que possamos ver um aumento de 10% a 20% na demanda no próximo inverno, porque os preços da lenha aumentaram, mas nem de longe o aumento observado nos preços da energia”. Snell, conforme citado pela mídia.

Ele destacou que a quantidade de lenha necessária para manter o fogo nas noites e fins de semana durante o inverno custaria cerca de £ 600 (US $ 710), enquanto as famílias que aquecem as casas usando gás ou eletricidade devem enfrentar contas de energia em espiral nos próximos meses.

Os preços crescentes do gás e da eletricidade, juntamente com a alta volatilidade nos mercados de energia, estão forçando reguladores e analistas a aumentar suas previsões já sombrias. De acordo com as últimas perspectivas da consultoria de energia independente do Reino Unido Auxilione, as contas médias anuais de energia na Grã-Bretanha subirão para £ 6.000 (quase US$ 7.100) em 2023. As pessoas que trabalham em casa devem pagar £ 683 ($ 808) por mês até janeiro.

