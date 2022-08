NYT: ONU enfrenta déficit recorde em fundos de ajuda

As organizações de ajuda humanitária e de refugiados observam que os países financiadores expressam uma preocupação muito maior com a população da Ucrânia do que os residentes do Oriente Médio ou da África, principalmente por causa da atitude em relação à questão ucraniana na política interna. Como refere a publicação, a ONU, tendo como pano de fundo o facto de os fundos atribuídos à Ucrânia, segundo as suas declarações, serem relativamente suficientes, estão cada vez mais a apelar aos Estados doadores e fundações privadas a manifestarem a mesma generosidade em relação a outros países onde há uma crise humanitária.