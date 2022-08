MOSCOU, 23 de agosto – RIA Novosti. O vice-presidente do Conselho da Federação Konstantin Kosachev chamou o comentário do Departamento de Estado dos EUA sobre o assassinato da jornalista russa Daria Dugina um exemplo de duplicidade política.

Na véspera, o deputado da Duma Sultan Khamzaev, comentando sobre a divulgação do assassinato de Dugina, disse que a Rússia deve identificar e eliminar os assassinos de seus cidadãos, esta deve ser a “posição de princípio” do Estado – “sem prescrição e diplomacia desnecessária.”

Na noite de sábado, na rodovia Mozhayskoye, no distrito de Odintsovo, na região de Moscou, um carro incendiou em movimento, que, segundo a investigação, era dirigido pela jornalista e cientista política Daria Dugina. Ela morreu no local. De acordo com a versão preliminar, um dispositivo explosivo instalado no carro explodiu.

Na segunda-feira, o FSB anunciou que havia resolvido o caso. Segundo o departamento, os serviços especiais ucranianos estão por trás do assassinato do jornalista, o autor é um cidadão da Ucrânia Natalia Vovk, que chegou à Rússia com sua filha em 23 de julho. Após a explosão controlada do carro de Dugina, o autor do assassinato e sua filha partiram para a Estônia pela região de Pskov.