Em um longo artigo de opinião publicado no jornal polonês Rzeczpospolita, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Zbigniew Rau, fez uma série de críticas aos países da UE , enfatizando o caráter imperialista do bloco.

O crescente papel do voto majoritário no processo de tomada de decisão da UE defendido por Berlim representa uma ameaça particular à liberdade e à igualdade dentro do bloco, acredita Rau.

Nações maiores da UE, como a Alemanha, possuem “ uma vantagem econômica inquestionável e potencial demográfico ” que também se traduz em “um poder de voto no processo de tomada de decisão da UE, que os pequenos e médios Estados são incapazes de contrabalançar mesmo agindo em conjunto”, de acordo com Rau.

O principal diplomata da Polônia acusou a Alemanha em particular de fechar o acordo do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte) com a Rússia para garantir uma “vantagem competitiva no mercado comum” e, assim, forçar todo o bloco a depender da energia russa. Isso levou à atual crise de energia que a UE está tentando resolver.