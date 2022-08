Polícia suíça alerta para distúrbios de inverno — CMIO

O povo suíço pode se revoltar e recorrer a saques se a nação alpina for atingida por uma severa crise de energia neste inverno, disse o chefe de polícia de um de seus cantões à mídia local no sábado.

Fredy Fassler, chefe do Departamento de Segurança e Justiça no cantão de St. Gallen, disse ao jornal alemão Blick que um apagão teria “consequências de longo alcance”.

“Imagine, você não pode mais sacar dinheiro no caixa eletrônico, não pode mais pagar com o cartão na loja ou reabastecer seu tanque no posto de gasolina. O aquecimento deixa de funcionar. Está frio. As ruas ficam escuras. É concebível que a população se rebele ou que haja saques”, disse ele, acrescentando que as autoridades do país devem tomar medidas para se preparar para esses cenários extremos.

De acordo com Fassler, embora ele não acredite que tal desastre seja provável, a polícia se preparou para tal eventualidade. Os exercícios que foram realizados em 2014 para se preparar para um cenário de apagão revelaram grandes deficiências, incluindo a falta de geradores de emergência para a polícia, hospitais e outras infraestruturas e serviços críticos, disse ele.













“Estas deficiências foram abordadas nos últimos anos, pelo que as forças de segurança estão prontas”, acrescentou o chefe de polícia, observando que sua agência está até disposta a fornecer dinheiro aos suíços se eles não puderem usar cartões nas lojas, já que foram assinados acordos relevantes com bancos.

Os comentários de Fassler vêm depois que as autoridades suíças disseram na semana passada que podem impor restrições ao consumo de energia no próximo inverno, sinalizando que “falta de energia [are] entre os riscos mais graves” para o país sem litoral.

Anteriormente, Werner Luginbuhl, chefe do regulador de eletricidade da Suíça, ElCom, reclamou que a eletricidade estava sendo usada “completamente sem pensar”, e instou os cidadãos a estocar velas e lenha devido a possíveis quedas de energia no país neste inverno.