Turquia emite alerta aos candidatos da OTAN — CMIO

Suécia e Finlândia não entregaram um único suspeito de terrorismo desde que um acordo da Otan foi assinado, diz Ancara

Suécia e Finlândia não se tornarão membros da Otan se continuarem a ignorar as exigências de extradição de Ancara, disse o ministro da Justiça turco, Bekir Bozdag.

“Até agora, nenhuma das pessoas acusadas de terrorismo, cuja extradição da Suécia e Finlândia foi solicitada pela Turquia, foi devolvida”, disse. Bozdag a repórteres no sábado.

“Nossa expectativa não é sobre os acusados ​​de fraude. Os governos sueco e finlandês devem entender isso muito bem.”

Bozdag disse que o processo de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN “não vai dar um passo à frente” a menos que o assunto seja resolvido.

A Turquia concordou em apoiar formalmente o convite dos dois estados nórdicos para se juntar ao bloco militar liderado pelos EUA em junho, com a condição de que eles não apoiassem organizações que Ancara vê como grupos terroristas. Desde então, a Turquia declarou que a Suécia e a Finlândia não respeitaram este acordo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Suécia vai extraditar turco após acordo da Otan

Ancara pediu a extradição de 33 pessoas acusadas de terrorismo, segundo a mídia do país. O governo sueco, por sua vez, disse este mês que extraditaria um homem condenado por fraude de cartão de crédito.

A primeira-ministra sueca Magdalena Andersson disse em junho que Estocolmo está lidando com extradições para a Turquia de acordo com as leis internacionais e europeias. Ela acrescentou que a Suécia não apoia pessoas que representam uma ameaça à segurança turca.