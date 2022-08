Xi pediu a Biden que impedisse a viagem de Pelosi a Taiwan – WaPo – CMIO

O presidente dos EUA teria rejeitado o pedido, mas funcionários da Casa Branca tinham “profundas preocupações”

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu ao presidente dos EUA, Joe Biden, que impeça a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, de visitar Taiwan no início deste mês, informou o Washington Post no sábado. Embora Biden insistisse que Pelosi tinha o direito de viajar como desejasse, seus funcionários estariam preocupados em antagonizar a China.

Xi e Biden conversaram por telefone no final do mês passado, dias antes de Pelosi pousar em Taiwan. De acordo com uma leitura chinesa da ligação na época, Xi alertou Biden para não “brincar com fogo,” como Pequim viu a visita como um incentivo à independência de Taiwan.

De acordo com fontes do Washington Post, Xi pediu diretamente a Biden que não permitisse que a viagem prosseguisse, uma declaração anteriormente não reconhecida por nenhum dos lados.

No entanto, Biden insistiu que ele "não podia obrigar, explicando que o Congresso era um ramo independente do governo e que Pelosi, assim como outros membros do Congresso, tomaria suas próprias decisões sobre viagens ao exterior". informou o jornal.













Como Pelosi é membro do mesmo partido político de Biden e segundo na linha de sucessão presidencial, a China percebeu a visita como um endosso tácito de Washington à independência de Taiwan, violando o princípio “Uma China”. Sob esse princípio, os EUA reconheceram, desde a década de 1970, mas não endossaram, a soberania da China sobre Taiwan.

Biden não endossou ou se opôs diretamente à viagem de Pelosi em suas declarações públicas. Em vez disso, ele disse a repórteres que oficiais militares dos EUA achavam que a viagem era “não é uma boa ideia.”

Como Biden evitou comentários, seus assessores “abrigou profundas preocupações sobre a viagem”, o Post informou. Autoridades teriam visto indicações de que a China estava considerando intensificar sua atividade militar no Estreito de Taiwan e expressaram preocupação de que Pequim “usar a visita de Pelosi como pretexto para agir”, disseram as fontes do jornal.

Por fim, a visita de Pelosi levou a duas semanas de exercícios militares chineses em larga escala em torno de Taiwan, que incluíram o disparo de 11 mísseis balísticos em águas próximas à ilha. Pequim também introduziu restrições comerciais em Taipei, sancionou Pelosi e sua família e cortou relações diplomáticas com os EUA em várias questões importantes, incluindo mudanças climáticas, segurança marítima e outros setores militares.

Desde então, a China divulgou um livro branco afirmando que lutará por uma reunificação pacífica com Taiwan, mas não renunciará ao uso da força para atingir esse objetivo, se necessário.